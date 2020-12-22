Путин и Макрон продолжат координацию по урегулированию ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/115ea774-4484-11eb-a554-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look press

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры стран затронули вопросы урегулирования ситуаций в Нагорном Карабахе и на юго-востоке Украины.

Путин и Макрон заявили о готовности продолжить координацию по различным аспектам урегулирования в регионе Нагорного Карабаха, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ, сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, они выразили заинтересованность в активизации усилий по разрешению внутриукраинского конфликта. Это касается в первую очередь реализации положений Минский соглашений 2015 года, а также решений, принятых на «нормандском» саммите в 2019 году в Париже.

Лидеры стран также подтвердили востребованность коллективных усилий по сохранению ядерной сделки с Ираном. Путин и Макрон обсудили обстановку в Сирии и Ливии и пришли к единому мнению о важности соблюдения режима прекращения огня на территориях этих государств.

Как сообщал NEWS.ru, 22 декабря по инициативе палестинской стороны прошёл телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Были подняты вопросы взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной отраслях. Особое внимание стороны уделили борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также затронули тему поставки в Палестину вакцин российского производства.