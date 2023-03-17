Путин и Лукашенко обсудили импортозамещение и строительство дороги

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Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Главы двух государств обсудили вопросы импортозамещения и перспективы строительства транспортного коридора Север — Юг, который пройдет через Россию, Азербайджан и Иран.

Одной из основных его тем стала совместная работа в сфере импортозамещения. Обсудили главы государств и перспективы строительства транспортного коридора Север — Юг, который пройдет через Россию, Азербайджан и Иран, — говорится в пресс-релизе.

Также Лукашенко и Путин затронули вопросы сотрудничества в сфере микроэлектроники. Поставки этой продукции сегодня стартовали из Минска в Москву. Вместе с тем политики обсудили повестку предстоящего Высшего госсовета Союзного государства.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что администрация президента сообщает не о каждом разговоре Путина и Лукашенко. Диалог между лидерами проходит на постоянной основе, отметил Песков.