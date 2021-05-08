Путин и Лукашенко договорились вскоре снова встретиться

https://static.news.ru/photo/4f9418e6-b10b-11eb-8596-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону договорились о скорой новой встрече. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Отмечается, что в ходе разговора главы государств обменялись мнениями о внутренней ситуации в двух странах и обговорили ближайший график совместных мероприятий.

В развитие переговоров Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который пребывал с визитом Москве, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что «президенты коснулись ситуации на Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО».

Путин и Лукашенко в последний раз более четырёх часов разговаривали лично в Москве 22 апреля.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко обратился в Минске к оппонентам с призывом прекратить противостояние в стране. Он заявил, что в последнее время белорусов пытались столкнуть лоб в лоб, при этом начался жестокий, кровавый передел мира. По словам Лукашенко, если белорусы оступятся, их изомнут, о них вытрут ноги и выбросят на помойку.