Путин и Алиев подтвердят исторический союз

Во внешнеполитической концепции современной России особое внимание уделено развитию отношений с постсоветскими независимыми странами. Поэтому неудивительно то внимание, которое в Кремле привлекли к официальному визиту в Москву президента Азербайджана Ильхама Алиева. В этой связи уже шутят, что в отличие от визитов Эммануэля Макрона и Олафа Шольца Путин и Алиев не будут сидеть по обе стороны длинного переговорного стола. Ведь их ждёт подписание Декларации о союзническом взаимодействии.

Это решение во многом воспринимается как самый настоящий прорыв в двухсторонних отношениях России и Азербайджана. В весьма непростой момент отношений РФ с США странами Евросоюза и некоторыми бывшими советскими республиками сам выбор времени для такого резонансного акта выглядит безусловно моральной поддержкой Алиевым Путина. Как говорится, друг и его искренность познаются в критических ситуациях.

Подписание Декларации, как уже сообщила пресс-служба Кремля, «выведет отношения между Россией и Азербайджаном на союзнический уровень». При этом Баку поддерживает нормальные отношения и с Западом, не входя ни в ОДКБ, ни в Евразийский экономический союз, ни даже в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Однако такой, скорее, нейтральный статус никогда не препятствовал динамичному и многостороннему развитию российско-азербайджанских связей.

Несмотря на известное влияние пандемии на состояние мировой экономики и боевые действия в регионе Южного Кавказа, обе страны сумели удержать свои торгово-экономические отношения на стабильном уровне. Россия по-прежнему поставляла в Азербайджан продукты пищевой и машиностроительной промышленности, медикаменты, древесину, получая, в свою очередь, продукцию химической, лёгкой промышленности, сельского хозяйства.

Особой статьёй всегда было военно-техническое сотрудничество Москвы и Баку, которое не прерывалось. И даже явное, постоянно выражаемое недовольство некоторых третьих стран не повлияло на это. Но и в этой сфере обе страны придерживались суверенного права выбора партнёров.

kremlin.ru

Ныне для России особо чувствительным вопросом остается статус русского языка в ближнем зарубежье. В Москве полагают, что это не просто лингвистический изыск, а сохранение основы глубокого культурного сотрудничества и даже исторически общей ещё ментальности, а также взаимопонимания между народами вчера ещё единой страны.

Азербайджан в этом плане может служить примером для некоторых других постсоветских стран. В стране работает больше 300 школ и 20 вузов с преподаванием на русском языке. Его изучают 17 тысяч студентов. И это неудивительно, потому что в Баку много лет действует филиал МГУ, а стараниями первой леди Мехрибан Алиевой, выпускницы «Сеченовки», теперь успешно готовит медиков и филиал МГМУ.

Стоит также напомнить о том, что Азербайджан всегда выбирает и бесплатные квоты на обучение своих студентов в российских вузах. Так что интеллигенция обеих стран уверенно говорит на одном языке. В самом широком смысле.

Недавняя война в Карабахе могла бы стать серьёзным испытанием для прочности российско-азербайджанских отношений, учитывая, что Армения — член ОДКБ. Но, во-первых, изначально Россия считала Карабах частью суверенного Азербайджана. А во-вторых, в войне за свои исторические земли азербайджанская армия не угрожала собственно территории Армении.

Потому-то разумное правительство в Баку сразу согласилось на подписание, при гарантиях России, в ноябре 2020-го и в январе 2021 года, двух важных документов, предусматривавших полную остановку военных действий, ввод российского миротворческого контингента. А главное — меры по делимитации ещё советской административной границы между Арменией и Азербайджаном, что на деле бы означало взаимное признание участниками недавнего конфликта новых территориальных реальностей и фактический конец затяжной конфронтации двух соседних и близких России стран.

К тому же эти документы содержали важные положения, открывающие дорогу к совершенствованию логистики единого экономического комплекса Южного Кавказа, который мог бы превратиться в важное транспортное звено, связывающее Турцию и Иран напрямую с Россией и Европой. А это немалые доходы и рост влияния. И не вина России в том, что реализация некоторых логичных проектов затянулась.

И вот теперь Москва и Баку готовы перейти на новый этап: подписать декларацию о союзническом взаимодействии. Не так давно аналогичный документ, Шушинскую декларацию, Азербайджан подписал с Турцией. И теперь можно сказать, что Азербайджан сохраняет разумную и сбалансированную многовекторность, опираясь на проверенных партнёров и не стремясь столкнуть их интересы.

К слову, азербайджано-турецкий документ содержит, например, положение о координации внешней политики и взаимной поддержке стран на международной арене. Примечательно, что в международных организациях Россия и Азербайджан всегда голосовали согласованно, уважая взаимные интересы. Теперь и такое взаимодействие будет закреплено документально.

Впрочем, завтра важен будет не только сам документ, но и комментарии обоих президентов по поводу многих текущий событий. Ведь декларация просто фиксирует общность глобальных оценок.