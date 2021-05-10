Путин и Алиев договорились наращивать взаимодействие Москвы и Баку

https://static.news.ru/photo/5ac3dbda-b17d-11eb-9776-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимодействия двух государств во всех сферах.

Путин и Алиев также тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Президенты отметили, что народы России и Азербайджана свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и благодарны ветеранам, проявившим в годы войны самоотверженность и беспрецедентный героизм.

Собеседники договорились поддерживать контакты в будущем на различных уровнях.

Ранее Алиев подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших или умерших бойцов, а также труженикам тыла, награждённым орденами и медалями. Участники боёв получат 1500 манатов (примерно 66 тысяч рублей), вдовам погибших или скончавшихся бойцов выплатят 750 манатов (33 тысячи рублей). Такую же сумму получат труженики тыла, награждённые орденами или медалями, участники формирований, которые помогали армии и флоту в годы войны, а также лица, награждённые за оборону Ленинграда, и блокадники.