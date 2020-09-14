Путин дал указания по подготовке поставки в Белоруссию вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/aabc6aa2-f6b2-11ea-9b22-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Президент России Владимир Путин дал указания по подготовке поставки в Белоруссию первой партии российской вакцины от коронавируса. Решение об этом было принято во время переговоров с главой республики Александром Лукашенко, которые прошли 14 сентября в Сочи.

Отдельно остановились на участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины «Спутник V», Путиным были даны соответствующие указания о подготовке первой партии поставок, которые будут предназначаться для Белоруссии, — сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.

Известно, что белорусский президент поблагодарил российского за то, что Минск первым получит российскую вакцину. По словам Лукашенко, в республике это очень ценят. Путин отметил, что участие Белоруссии в последней стадии испытаний препарата позволит «не только наладить производство, но и обеспечить нужный уровень вакцинации».

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V», 11 августа его зарегистрировал Минздрав.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Как писал NEWS.ru, сейчас проходит третий, пострегистрационный этап исследований препарата. В нём должны принять участие около 40 тысяч человек. Как уже сообщили в Минздраве, эта фаза исследований завершится до конца 2022 года. Параллельно с пострегистрационным этапом на добровольной основе в России собираются прививать людей из группы риска — учителей и медработников.