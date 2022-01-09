Путин будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

10 января президент России Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Встреча пройдёт в режиме видеоконференции под председательством Армении, сообщили в пресс-службе Кремля.

На сессии будет обсуждён вопрос о ситуации в Республике Казахстан и мерах по её нормализации, — заявили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба правительства Армении сообщила, что страны — члены ОДКБ запланировали провести видеоконференцию 10 января. Политики планируют обсудить ситуацию в Казахстане.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы из состава контингента ОДКБ приступили к тренировкам на аэродроме Алма-Аты в Казахстане. В ходе учений отрабатываются действия по предотвращению внештатных ситуаций. Подразделения ВДВ также совершили марши в составе колонн в районы выполнения задач, где взяли под охрану жизненно важные объекты и объекты социальной инфраструктуры.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций потребовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Ранее стало известно, что режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения президента Касым-Жомарта Токаева.