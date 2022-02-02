Пушков — о Зеленском: а что вообще он помнит?

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал в своём Telegram-канале слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он «не помнит, кто подписал Минские соглашения». Пушков считает, что украинский президент тем самым показал своё отношение к соглашениям, а также то, что Зеленский не собирается выполнять свои предвыборные обещания о налаживании разумных отношений с Россией.

Это он так выражает к ним свое отношение. А напрасно: других соглашений по Донбассу нет. А что вообще помнит Зеленский? Он помнит свои предвыборные обещания? И что его выбирали как антитезу Порошенко, чтобы он не войну готовил, а наладил разумные отношения с Россией? Это он помнит? Или помнит только о том, чтобы в Лондоне спешить на встречу с шефом британской разведки? Вот это он помнит точно, — высказался Пушков.

Президент Украины на недавней пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном назвал все пункты Минских соглашений «неудовлетворительными», но при этом отметил, что это единственный формат, который работает.

Украинский лидер также сообщил, что Киев продолжает вести переговоры с Москвой для обсуждения формата диалога по данному вопросу и делает для этого «всё возможное».