Пушков назвал бывшего главу МИД Украины Климкина «отставным параноиком»

У бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина не получится ответить на ключевой вопрос его собственного же высказывания, сообщил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление политика о том, что ситуация на белорусско-польской границе — это якобы «спланированная операция» Москвы и Минска.

У бывшего главы МИД Украины ум за разум заходит. Мигранты на польско-белорусской границе, видите ли, угрожают Украине! Зачем она им сдалась? На этот ключевой вопрос отставной параноик не отвечает. Ответ один: «Украина окружена!» Дальше мысль теряется в исчезающих пунктирах,— написал Пушков в своём Telegram-канале.

Кроме того, экс-министр обвинил руководство России и Белоруссии в том, что нынешняя ситуация с беженцами представляет собой подготовленный ими «миграционный шантаж», направленный на дестабилизацию Украины.

Ранее постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков отметил, что Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе с целью получить дополнительное финансирование от Евросоюза. По его словам, причина подобных решений заключается в том, что за счёт демонизации Белоруссии эти страны «пытаются повысить свою значимость и свою роль в европейской и международной политике».