Пушилин заявил, что Порошенко останется для ДНР военным преступником

Глава ДНР Денис Пушилин заявил на пресс-конференции, что экс-президент Украины Петр Порошенко, возглавлявший государство в 2014-2019 годах, останется для Донбасса военным преступником. По его словам, в Донецкой народной республике (ДНР) надеются на то, что однажды он понесёт наказание, пишет ТАСС.

Для нас Порошенко был и остаётся преступником. Военным преступником. Я напомню, что военные преступления не имеют срока давности. Я очень жду, что настанет тот день, когда Порошенко предстанет перед реальным судом за его реальные преступления и понесёт реальное наказание, — сказал он.

Он также высказался в отношении возбуждения уголовного дела против Порошенков Киеве, назвав процесс политическими разборками, а также попыткой нынешнего президента страны Владимира Зеленского расправиться с оппонентом. По мнению Пушилина, обвинения, предъявленные украинскому экс-лидеру, «разбиваются любым судом».

Мы имели возможность наблюдать, когда проходил народный трибунал, когда судили Порошенко за другие, реальные преступления против жителей Донбасса, против гражданского населения, когда он отдавал преступные приказы, когда по его воле уничтожались целые семьи, населённые пункты. Были свидетели, цепочка вела к нему, как к виновнику тех или иных событий, — напомнил Пушилин.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Пётр Порошенко пришёл на допрос в государственное бюро расследований в Киеве по делу о госизмене. Бывшего украинского лидера сопровождал адвокат. Порошенко заявил, что не планирует давать показания, так как не хочет участвовать в «шоу Зеленского».

Бывший президент Украины подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Кроме того, он является подозреваемым по делу о превышении власти при назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки Украины. Ещё по нескольким делам Порошенко проходит в качестве свидетеля.

Мера пресечения Порошенко была избрана 19 января. Суд обязал его оставаться в городе по месту регистрации, проживания или пребывания, воздерживаться от посещения определённых мест и общения с некоторыми лицами, а также являться к следователю и в суд по первому требованию. Кроме того, от экс-президента потребовали сдать паспорта для выезда за пределы Украины.