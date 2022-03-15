Пушилин: все имена виновных в обстреле Донецка «Точкой-У» установлены

↵Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире «Россия 24», что в ДНР уже установлены имена и фамилии всех ответственных за нанесение ракетного удара «Точкой-У» по центру Донецка 14 марта. Он также сообщил, что число погибших в ходе атаки возросло до 21 человека.

Были выяснены данные, исходя из того что у нас был серийный номер ракеты, что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование, соответственно, команда, то есть все фамилии виновных установлены, — заявил глава ДНР.

В Народной милиции республики атаку на центр Донецка назвали «терактом». В ДНР был объявлен траур. Как пояснил Пушилин, удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта, и если бы она долетела до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в использованной при ударе по Донецку ракете размещался запрещённый кассетный заряд.

В Кремле назвали произошедшее атакой на гражданское население. В Минобороны России заявили, что ракета была выпущена из Красноармейска, который находится под контролем украинских военных.