В ДНР объявят траур после ракетного удара по Донецку «Точкой-У»

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике будет объявлен траур после удара по городу ракетой «Точка-У», передаёт РИА Новости. В результате удара украинской ракеты 14 марта у Дома правительства в центре Донецка погибли 16 человек. Дата объявления траура пока неизвестна.

Безусловно, с учетом количества жертв, с учетом варварства данного преступления я дал распоряжение подготовить указ об объявлении траура, — сказал глава ДНР.

По предварительным данным, число жертв составляет 16 человек. Пострадали 23 жителя, среди них один ребёнок. В Народной милиции республики произошедшее назвали «терактом». Как пояснил Пушилин, удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта и если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в использованной при ударе по Донецку ракете размещался запрещённый кассетный заряд.

Осколки сбитой ракеты разлетелись по улицам Университетской, Театральной и Артёма (около Дома правительства), рассказал NEWS.ru один из жителей города на условиях анонимности. Спикер добавил, что обломки сбитого системой ПВО ДНР над центром города снаряда упали рядом с «автобусами, троллейбусами и машинами с людьми».