Пушилин сообщил о находящихся на территории Донбасса ракетах Javelin

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о том, что противотанковые ракеты Javelin уже находятся на территории Донбасса на вооружении у сил ВСУ. При этом они пока не перемещены к линии соприкосновения, сообщил он в понедельник, 24 января, в эфире телеканала «Россия-1». Вооружённые силы самопровозглашённой республики находятся в повышенной боевой готовности.

Что же касается «Джавелинов», они присутствуют на территории Донбасса, но не на самой линии соприкосновения, — подчеркнул он.

По словам Пушилина, вооружённые силы ДНР пребывают в состоянии повышенной боевой готовности, однако власти республики стараются сделать всё возможное для того, чтобы мирно урегулировать конфликт.

Конечно, да, мы сейчас в повышенном режиме готовности. Потому что от Украины сейчас можно ожидать чего угодно. <...> Со своей стороны делаем всё чтобы конфликт был урегулирован мирным способом, — добавил Пушилин.

Ранее сообщалось, что вооружённые силы Украины ведут активную подготовку к наступлению в Донбассе, об этом рассказали в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики. По данным ведомства, сейчас украинские военные проводят усиление штурмовых групп, в частности, поступил приказ о досрочной выписке из госпиталей механиков-водителей и наводчиков. Есть информация о переброске военной техники.