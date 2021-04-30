Пушилин объяснил, что Зеленский боится «пули в спину» на встрече в Донбассе

https://static.news.ru/photo/66592e0c-abc2-11eb-9944-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.ua

На Украине так «подогрето» общество и всякого рода радикалы, что президент страны Владимир Зеленский просто боится поехать на переговоры в Донбасс. Такое мнение высказал глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

В интервью РИА Новости он отметил, что главу Украины можно понять: скорее всего, он опасается получить пулю в спину от своих же военных.

Мы, со своей стороны, сделали максимум возможного. Я и [глава ЛНР] Леонид Пасечник предложили: хотите на линии соприкосновения, в любой точке. Понимаем, страшно может быть. Страшно не из-за того, что с нашей стороны что-то там произойдёт, а Зеленскому, вероятнее всего, страшно получить выстрел в спину, — заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что сначала Пётр Порошенко, а потом и команда самого Зеленского проводила политику «расчеловечивания Донбасса». И теперь они сами оказались в заложниках своей риторики.

Конечно, Зеленскому стоит опасаться своих же, если бы он решился на переговоры.

С пониманием здесь относимся. Страшно — давайте другой формат. Давайте видеоконференции, давайте дебаты, причём публичные, — предложил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что непризнанные республики готовы к любому формату.

Ранее NEWS.ru писал, что специальный помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан заявил, что Украина сейчас находится в затруднительном положении и её президенту Владимиру Зеленскому нелегко, ведь «на его шее ботинок России».