«Прямой долг»: политолог о готовности Лукашенко использовать ядерное оружие Политолог Марков назвал прямым долгом готовность Лукашенко использовать ядерное оружие

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Готовность президента Белоруссии Александра Лукашенко использовать ядерное оружие в случае агрессии против республики является его прямым долгом, заявил политолог Сергей Марков. В разговоре с «Радио 1» эксперт отметил, что основную угрозу для страны представляет Польша, которая не скрывает своего желания осуществить военное вторжение или попытаться организовать мятеж с опорой на свою агентуру в Белоруссии.

Именно против этой агрессии и существует ядерное оружие на территории Белоруссии. Применить его в случае агрессии со стороны Польши является прямым долгом Лукашенко, — заявил политолог.

Эксперт подчеркнул, что после появления на территории Белоруссии ядерного оружия угроза со стороны Польши значительно снизилась. По словам Маркова, заявление Лукашенко является выполнением им своих обязательств в роли президента. Политолог пояснил, что ядерное оружие необходимо странам для сдерживания чужой агрессии. Когда главы государств говорят, что не будут применять такой тип вооружения, они обнуляют его потенциал.

Лукашенко ранее заявил, что российское ядерное оружие появилось на территории страны для сдерживания военных сил потенциальных стран-агрессоров. Он отметил, что размещение вооружения было его личной просьбой к России. Президент республики подчеркнул, что ядерное оружие будет применено без колебаний в случае внешней агрессии.