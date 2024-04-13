«Противоречит логике»: в Киргизии ответили МВД России на инцидент с послом МИД Киргизии: комментарий МВД РФ о ситуации с послом противоречит здравой логике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Комментарий представителя МВД РФ Ирины Волк о ситуации с послом Киргизии в Москве вызывает определенные вопросы, заявили в МИД республики. Реакция представителя ведомства говорит о том, что пострадавшая супруга дипломата сама является виновницей инцидента, что противоречит здравой логике, указали в министерстве.

Вызывает определенные вопросы содержание информационного сообщения официального представителя МВД Российской Федерации И. Волк. Из данного сообщения следует, что пострадавшая женщина с детьми, находясь внутри своей квартиры, сама является виновницей инцидента. Это противоречит здравой логике, — говорится в сообщении.

При этом комментарий представителя МИД РФ Марии Захаровой в ведомстве восприняли с «удовлетворением». В Киргизии ожидают, что служебная проверка будет проведена оперативно, объективно и комплексно.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», двое полицейских 8 апреля проникли в квартиру советника киргизского посольства в Москве Манаса Жолдошбекова для проверки законности пребывания иностранца на территории РФ. В канале отметили, что силовики взломали замок и в грубой форме потребовали отрывную часть бланка постановки на миграционный учет.

Позднее Волк заявила, что сотрудники полиции не оказывали ни физического, ни психологического воздействия на членов семьи дипломата, а также не входили в квартиру. Она пояснила, что стражи правопорядка не знали, кто живет по данному адресу.