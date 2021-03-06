Противники Пашиняна завершили шествие по Еревану

https://static.news.ru/photo/950e857a-7e9b-11eb-97a2-96000091f725_660.jpg Фото: Степан Погосян/Photolure/ТАСС

В Ереване завершилось шествие противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протестующие вернулись на исходную позицию — в палаточный городок на проспекте Баграмяна.

6 марта оппозиционеры из Движения по спасению Родины преодолели около десяти километров по центру Еревана. После митинга оппозиции, который состоялся днём у здания парламента Армении, они прошли мимо правительственных особняков на улице Прошяна, здания Генпрокуратуры и вышли на площадь Республики, демонстративно встав спиной к зданию правительства. Оттуда они вернулись в свой палаточный городок, разбитый напротив здания, сообщает Sputnik Армения.

Сейчас там остаются несколько сотен человек, некоторые собираются ночевать в палатках.

Как писал NEWS.ru, около трёх тысяч человек вышли на митинг оппозиции на проспекте маршала Баграмяна в Ереване. Это уже второй митинг в столице Армении за один день, 6 марта. В сторону проспекта двинулось несколько сотен отставных военных, участвовавших днём в акции поддержки главы Генштаба Оника Гаспаряна. Полиция не имеет оружия и ведёт себя достаточно спокойно. Над местом проведения митинга кружит вертолёт.

Протестующие требуют ухода Пашиняна с занимаемого им поста. Поводом послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Кризис вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба.