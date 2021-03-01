Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в Ереване

В Ереване толпа противников действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание. В строении, расположенном в центре города, находится несколько министерств.
В Армении продолжаются акции оппозиции. Протестующие требуют ухода Пашиняна. Поводом послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.
Кризис вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба.
В понедельник премьер собрал заседание Совбеза с целью обсудить на нём вопросы внутренней и внешней безопасности. На нём нет ни президента, ни главы Генштаба. В этот же день толпа противников Пашиняна ворвалась в здание правительства, где располагаются офисы нескольких ведомств,
Как ранее передавал NEWS.ru, администрация президента Армении Карена Саркисяна получила повторное предложение об отставке главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Документ поступил от премьер-министра Никола Пашиняна.