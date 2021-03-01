Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в Ереване

https://static.news.ru/photo/7982463a-7a71-11eb-92cd-96000091f725_660.jpg Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

В Ереване толпа противников действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание. В строении, расположенном в центре города, находится несколько министерств.

В Армении продолжаются акции оппозиции. Протестующие требуют ухода Пашиняна. Поводом послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Кризис вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба.

В понедельник премьер собрал заседание Совбеза с целью обсудить на нём вопросы внутренней и внешней безопасности. На нём нет ни президента, ни главы Генштаба. В этот же день толпа противников Пашиняна ворвалась в здание правительства, где располагаются офисы нескольких ведомств, пишет РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, администрация президента Армении Карена Саркисяна получила повторное предложение об отставке главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Документ поступил от премьер-министра Никола Пашиняна.