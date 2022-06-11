Противники Пашиняна провели акцию протеста у Генпрокуратуры в Ереване

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Участники протестного движения в Ереване

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна вышли 11 июня на акцию протеста на площади Франции в Ереване против задержаний и арестов оппозиционеров, передает Sputnik Армения. Отмечается, что в акции принимали участие сотни человек, преимущественно молодежь. Позже протестующие направились к зданию Генпрокуратуры.

С площади Франции активисты движения «Сопротивление» направились к зданию Генеральной прокуратуры, чтобы выразить протест против арестованных сторонников.

Агентство опубликовало кадры, на которых перед зданием Генпрокуратуры выстроились активистки с надетыми наручниками и черными повязками на губах. По завершению акции протестующие одновременно сбросили наручники на землю, после чего объявили о возвращении к площади Франции.