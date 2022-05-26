Протестующие в Ереване прорвали оцепление и подошли к зданию правительства

Сотрудники полиции во время митинга оппозиции в Ереване / Фото Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

В столице Армении Ереване участники протестов смогли прорвать полицейское оцепление вокруг здания правительства и устроили около него акцию, сообщает агентство «Sputnik Армения». Отмечается, что в здании правительства проходит встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Черногории Мило Джукановича.

Собравшиеся выкрикивают: «Предатель, уходи!». Координатор движения Ишхан Сагателян через рупор обратился к черногорскому президенту, отметив, что он встречается с нелегитимным премьером, — сообщает агентство.

Агентство также отмечает, что на крыше здания правительства замечены снайперы.

Акции протеста в Армении продолжаются с 25 апреля. Их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна после его заявления о намерениях заключить мирное соглашение с Баку и начать процесс делимитации армяно-азербайджанской границы.

Ранее оппозиция устроила митинг у резиденции Пашиняна. По словам организаторов, за три часа утренних акций были задержаны около 600 человек. В полиции заявили, что число задержанных составило 414 человек. 18 мая сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 277 протестующих.

Кроме того, 19 мая армянские оппозиционеры заблокировали работу метро в Ереване. Участники акции встали в дверях вагонов на станции метро «Еритасардакан», тем самым остановив движение. Они скандировали «Никол — предатель!» и «Армения без турок!».