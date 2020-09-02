Против члена КС белорусской оппозиции возбудили уголовное дело

https://static.news.ru/photo/fc6e13a4-edc1-11ea-86a5-fa163e074e61_660.jpg Лилия Власова Фото: Лилия Власова/facebook.com

В Белоруссии возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Лилии Власовой. Информацию об этом подтверждают в пресс-службе организации.

Власова является международным медиатором и юристом. Её задержали 31 августа. В этот же день её вызывали в Центральное РУВД белорусской столицы по поводу участия в несанкционированном митинге. Ранее в Минске были задержаны двое других членов КС — Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, 25 августа оба они были приговорены к 10 суткам административного ареста за организацию несанкционированного мероприятия.

В стране с 9 августа проходят массовые акции протеста. Их участники не согласны с итогами президентских выборов. По официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Она объявила о создании Координационного совета оппозиции в целях мирной передачи власти. В него вошли авторитетные в Белоруссии лица. В ответ белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье УК Белоруссии «Призывы к захвату власти».

Ранее NEWS.ru писал, что член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко покинул страну, чтобы провести встречи с представителями других государств. После этого он намерен вернуться в Белоруссию.