Протестующие вышли на улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна

Фото: Стрингер/РИА Новости

Протесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе

На центральной площади Еревана возобновились протесты, сообщает Sputnik Armenia. Акция, организованная Национальным комитетом по координации всенародного движения, стала шестой по счету с 19 сентября. Манифестанты требуют отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра республики.

Присоединяйтесь к нам во имя будущего Армении, во имя будущего ваших детей, — заявили организаторы акции.

Они утверждают, что над армянским народом и Арменией нависла угроза уничтожения, а также призывают к забастовкам в учреждениях и учебных заведениях.

Армяне вышли на митинги 19 сентября после того, как Вооруженные силы Азербайджана развернули в Карабахе антитеррористическую операцию с целью восстановления конституционного строя. Тогда манифестанты призывали Пашиняна вмешаться в ситуацию.

Боевые действия в Карабахе прекратились уже на следующий день благодаря договоренностям при посредничестве российских миротворцев, однако акции протеста в Армении не стихают.

Позднее Совет национальной безопасности Армении заявил, что группа лиц готовилась к госпереворту в стране с целью узурпации власти. В ведомстве утверждали, что к данным действиям причастны члены общественной организации «Крестоносцы», а также другие люди с антиправительственными взглядами.