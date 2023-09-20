Протестующие вновь начали собираться у здания правительства Армении

Фото: Стрингер/РИА Новости

Жители Еревана вновь начали собираться у здания правительства Армении после заявлений о достижении договоренностей по ситуации в Карабахе, сообщает РИА Новости. По данным агентства, сотни протестующих собираются на центральной площади армянской столицы, где помимо правительственного дома находятся и другие административные здания. Отмечается, что на месте дежурят сотрудники полиции в шлемах со щитами.

Помимо рядовых сотрудников полиции, на площадь также были отправлены бойцы полицейского спецназа в красных беретах. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что вход в здание правительства оцеплен полицейскими. Количество протестующих продолжает увеличиваться.

В минувший вторник, 19 сентября, в Ереване уже проходили акции протеста. По данным полиции Еревана, в ходе митингов, проходивших у здания кабмина и российского посольства, были задержаны 16 человек. Стражи правопорядка применяли светошумовые гранаты, чтобы разогнать митингующих. В ходе стычек с полицией несколько протестующих пострадали, они были госпитализированы.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В среду, 20 сентября, в ведомстве заявили о достижении договоренностей по прекращению боевых действий. Расположенные в Карабахе армянские военные разоружаются и покидают регион.