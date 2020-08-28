Протестующие в Минске повредили автомобиль милиции

https://static.news.ru/photo/8f92aa48-ead7-11ea-bd50-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA

Участники массовой акции протеста в белорусской столице повредили милицейскую машину. Находившиеся в автомобиле стражи порядка не пострадали.

Протестующие разбили лобовое стекло машины и повредили боковые её части. Для этого они использовали подручные предметы.

За нападение на милицейский автомобиль задержаны три человека. Они доставлены в Ленинское РУВД белорусской столицы, сообщается в Telegram пресс-службы МВД республики.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Поводом для них послужили итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы и на самом деле выборы выиграла Светлана Тихановская. Оппозиция требует проведения новых выборов.

Как писал NEWS.ru, очередная протестная акция началась в центре Минска на площади Независимости несколько часов назад. Силовики задержали более сотни её участников.