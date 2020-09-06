Протестующие в Минске подошли к кордону на проспекте Независимости

https://static.news.ru/photo/ef042bbe-f03b-11ea-bbb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/Global Look Press

Демонстранты в Минске подошли к кордону на проспекте Независимости, они скандируют перед силовиками «Позор!». Другая колонна демонстрантов двигается по проспекту Победителей в сторону дворца Александра Лукашенко. Десятки тысяч людей вышли сегодня на улицы столицы и других городов, чтобы принять участие в Марше единства.

Белорусские власти ещё с утра начали готовиться к предстоящей акции. На улица появились БТР, водомёты, автозаки. Также часть столицы оказалась перегорожена колючей проволокой. Начались перебои с интернетом.

Акции протеста не стихают в стране уже почти месяц. Наиболее многочисленные демонстрации проходят по воскресеньям. Их участники считают, что официальные результаты голосования, согласно которым победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Они требуют его отставки и новых честных выборов.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы из вне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности, в Литве, Польше и Украине. Эти страны, убеждён глава государства, хотят захватить и развалить Белоруссию. Для противодействия иностранному вмешательству он запросил помощи у России и лично у президента Владимира Путина. Европейские государства отрицают намерения по захвату Белоруссии, писал NEWS.ru.