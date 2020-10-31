Протестующие в Минске идут на восточную окраину города

https://static.news.ru/photo/07f444b6-1c46-11eb-a1e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В ходе акции протеста в Минске образовались несколько колонн. Одна из них двигается на восточную окраину белорусской столицы.

Ранее правоохранительные органы провели ряд задержаний в районе станции метро «Московская». По данным местного новостного портала Tut.by, протестующие смогли вновь собраться после действий силовиков и продолжить марш.

Согласно порталу, «многотысячная колонна протестующих» образовалась на улице Волгоградской. Издание «Наша Нива» сообщает, что группа людей движется по Волгоградской в сторону Логойского тракта. На сайте издания говорится, что колонна людей сформировалась на улице Кедышко. Также в соцсетях очевидцы сообщают о протестующих на улице Славинского.

Масштабные акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Тогда в стране прошли президентские выборы. На них в очередной раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80% голосов. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы.

Демонстрации часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы. Европа поддержала белорусскую оппозицию, Россия, в свою очередь, считает Лукашенко легитимным президентом.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске были замечены бронированные вездеходы с пулемётами на крыше.