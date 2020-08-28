Протестующие в Минске дошли до резиденции Лукашенко

https://static.news.ru/photo/552e2a2a-eac4-11ea-a1ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Участники акции протеста в Минске дошли до Дворца независимости, где располагается резиденция президента страны Александра Лукашенко. Силовики перекрыли проход к зданию.

Люди скандируют «мы на день рождения», передаёт Onliner.

По информации TUT.BY, к оцеплению у Дворца стягивается тяжёлая техника силовиков.

На крыше здания находятся люди.

Находящиеся у оцепления активисты кричат «Саша, выходи, будем поздравлять!», а также говорят, что без оружия пришли на день рождения. Несколько протестующих предложили воду силовикам, защищающим здание.

30 августа Лукашенко празднует день рождения. Его поздравили российский президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Митинг начался в 14:00 часов (время совпадает с московским). Силовики заблокировали протестующих на площади Независимости, где находится Дом правительства. Между сотрудниками правоохранительных органов и активистами происходят потасовки.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция результаты голосования не признала.

Тихановская инициировала создание Координационного совета, цель которого — начать диалог с действующей властью и добиться проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что 29 августа прошли митинги в 24 населённых пунктах Белоруссии. В них приняли участие в общей сложности более 8,5 тысячи человек. Из них 29 были задержаны.