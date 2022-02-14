Протестующие в Киеве призвали Шольца «не склонять Украину к капитуляции»

На аллее героев небесной сотни в центре Киева, куда 14 февраля прибыл канцлер ФРГ Олафа Шольца на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, собрался немногочисленный митинг. Собравшиеся люди требуют от немецкого лидера «не склонять Украину к капитуляции», от этом передают корреспонденты РИА Новости. Диалог двух политиков состоится в Мариинском дворце, куда Шольц отправился сразу из аэропорта Борисполь. Как сообщается, митинг проходит спокойно, в окружении полицейских.

Мы обращаемся к Шольцу с призывом не пытаться склонять Украину к капитуляции, требуем ввести санкции против агента влияния РФ в Германии, — заявила одна из участниц митинга.

Ожидается, что лидеры государств обсудят вопросы безопасности. Это первый визит новоизбранного канцлера Германии в Киев. Перед началом переговоров Шольц и Зеленский поприветствовали друг друга. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киев позитивно оценивает тот факт, что канцлер ФРГ посетит его страну перед визитом в Москву.

В преддверии визитов в Киев и Москву Шольц заявил, что Германия, Франция и Польша одинаково оценивают ситуацию вокруг Украины. По его словам, нарушение её суверенитета повлечёт тяжёлые последствия для Москвы, поскольку для Европы важно, чтобы войны не случилось.