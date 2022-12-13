Протестующие заявили о готовности открыть дорогу для врачей из Ханкенди

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Азербайджанские протестующие заявили, что готовы открыть дорогу из Ханкенди для машин с бригадами скорой помощи, передает Sputnik Азербайджан. Активисты подчеркнули, что акция носит исключительно мирный характер. Действия протестующих направлены против запрета на посещение рудников экологами.

Некоторые армянские каналы заявляют о наличии в Ханкенди нескольких человек, нуждающихся в срочной госпитализации. Мы готовы предоставить им такую возможность, — сказала одна из участниц мирной акции протеста Диляра Эфендиева.

Отмечается, что в настоящий момент на месте проведения митинга находятся от 700 до 800 человек. Не так давно туда прибыли спортсмены и волонтеры из Баку.

Акция идет уже на протяжении вторых суток. Требования собравшихся остаются неизменными. Они говорят, что необходимо прекратить расхищения природных богатств, а также обеспечить проезд к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому месторождению Демирли.

Еще одним требованием протестующих является прибытие на место командующего российскими миротворческими силами генерал-майора Андрея Волкова. Глава Общественного объединения по экологическому просвещению и экологическому мониторингу Азербайджана Гамза Юсубова говорила, что у собравшихся к нему есть конкретные вопросы.

По словам Юсубовой, на прошлой неделе организации было отказано в проведении мониторинга. Волков должен приехать и пообещать, что экологи смогут работать на территории Азербайджана, где проживают армяне, добавила глава Общественного объединения.