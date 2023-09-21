Протестующие в Ереване разошлись с площади Республики Площадь Республики в Ереване почти опустела, там проходил митинг оппозиции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Площадь Республики в Ереване, где проходил стихийный митинг, почти полностью опустела, сообщает РИА Новости. Уточняется, что там все еще остается некоторое количество участников протестных акций, однако активных действий они не предпринимают.

Акция протеста жителей Армении, не согласных с решением Еревана по Карабаху, началась в 14:00 по местному времени (13:00 мск) на площади Республики. Пик пришелся на вечер. Возле здания армянского правительства в Ереване начались стычки между протестующими и полицейскими. Манифестанты начали забрасывать здание кабмина и охраняющих его силовиков бутылками и камнями.

По данным армянской полиции, один участник протестной акции был задержан, у него изъяты два ножа. Согласно опубликованным кадрам, протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. На плакате одного из них надпись гласит: «Пашинян, уходи. Арцах, соединяйся».

В районе полуночи площадь практически опустела. Остающиеся там граждане не предпринимают активных действий. Однако здание кабинета министров страны все еще остается под усиленной охраной.

20 сентября в Карабахе при посредничестве командования российского миротворческого контингента была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Президент России Владимир Путин заявил, что миротворцы делают все, чтобы защитить мирное население в регионе. Он выразил надежду, что получится добиться деэскалации ситуации и перевода проблемы в мирное русло.