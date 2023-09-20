Протестующие в Ереване перекрыли одну из дорог у дома правительства Армении

Фото: Александр Патрин/ТАСС

В центре Еревана участники акции протеста против договоренностей между Азербайджаном и представителями Карабаха перекрыли проспект Тиграна Меца, ведущий к площади Республики, передает РИА Новости. Это одна из дорог, расположенная у здания правительства Армении.

Движение машин в этой части столицы было парализовано, сообщает корреспондент агентства. По его словам, один из протестующих в Ереване был задержан полицейскими.

Жители Еревана начали собираться на площади Республики 20 сентября после объявления о договоренностях по прекращению боевых действий в Карабахе, проведенных в рамках антитеррористических мероприятий ВС Азербайджана. Стражи порядка в шлемах и с щитами дежурят перед зданием правительства с самого утра, туда же были стянуты армянские спецназовцы.

Азербайджан 19 сентября начал проводить антитеррористическую операцию в Карабахе. В Минобороны республики назвали целями данных мероприятий восстановление конституционного строя, пресечение провокаций с армянской стороны и полный вывод незаконных формирований.

20 сентября в Баку и Москве объявили о договоренностях по прекращению огня в Карабахе, достигнутых при посредничестве командования миротворческим контингентом РФ.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил на брифинге, что в Баку получили гарантии разоружения армянских формирований в Карабахе. По его словам, противоборствующая сторона должна передать азербайджанским силам всю военную технику.