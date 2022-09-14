Протестующие в Армении призвали депутатов объявить импичмент Пашиняну

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Участники акции протеста возле здания парламента в Ереване призвали депутатов прийти и объявить импичмент премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В частности, обращение было направлено представителям фракций «Армения» и «Честь имею». Об этом сообщает РИА Новости.

Мы ждем депутатов. Они должны прийти в парламент и подписать документы для объявления импичмента, — заявила одна из организаторов протестной акции Карин Тоноян.

Также стало известно, что протестующие попытались снести ворота и войти в здание парламента, но были остановлены.

Ранее стало известно, что в Ереване начались протесты у здания армянского парламента. На акции вышли родные погибших военных, а также представители оппозиционных сил.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

Никол Пашинян заявил, что в результате обстрелов на границе с Азербайджаном Армения потеряла 49 человек. Он добавил, что эта цифра не окончательная.

Также сообщалось, что армянский премьер якобы рассказал о намерении подписать некий документ с Азербайджаном. В дальнейшем он опроверг данное заявление. По словам Пашиняна, информация о подписании официальной бумаги — манипуляция и информационная диверсия против республики.