Протестующие в Армении перекрыли автотрассу Ереван — Севан

Протестующие в Армении, выступающие против делимитации границы с Азербайджаном, перекрыли автодорогу Ереван — Севан, сообщает Sputnik Армения. Отмечается, что делимитация границы предусматривает передачу Баку приграничных территорий.

Автотрасса Ереван — Севан сейчас <...> закрыта, протестующие присоединились к акциям в Тавуше, — говорится в сообщении.

Баку и Ереван 19 апреля пришли к соглашению о первом этапе делимитации в Тавушской области. Стороны условились, что весь процесс будет опираться на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года. Также страны договорились завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации до 1 июля. Обсуждение вопроса проходило под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.

22 апреля Sputnik Армения опубликовало видео, на котором жители Тавушской области Армении бегут к позициям своих вооруженных сил у населенного пункта Воскепар, чтобы помешать старту делимитации границы с Азербайджаном.