Протестующие украли дипломатический паспорт Никола Пашиняна

https://static.news.ru/photo/8f26324a-6003-11eb-97b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky/ТАСС

Дипломатический паспорт премьер-министра Армении Никола Пашиняна был похищен людьми, которые 10 ноября 2020 года ворвались в здание правительства. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.

В результате проникновения группы людей в здание правительства Армении было похищено 14 дипломатических паспортов, которые в тот же день были аннулированы МИД. Среди них был дипломатический паспорт премьер-министра Армении, — цитирует РИА Новости слова представителя внешнеполитического ведомства.

Бывший эксперт армянского аналитического центра «Орбели» Андраник Ованнисян, которому запрещён въезд в республику, опубликовал информацию о том, что «азербайджанцы передали ему дипломатический паспорт премьер-министра Армении Никола Пашиняна».

В ночь на 10 ноября, после заявления премьера Армении Никола Пашиняна о завершении войны в Нагорном Карабахе, в Ереване произошли массовые акции протеста, люди ворвались в здание парламента, ищут главу правительства и громят помещения.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить, писал NEWS.ru.