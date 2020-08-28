Протестующие решили подарить Лукашенко на день рождения огромного таракана

https://static.news.ru/photo/3bdd2d96-eaba-11ea-b74a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darius Mataitis/Global Look Press

Участники акции протеста несут в центр Минска огромного таракана. Таким образом они поздравляют с днём рождения президента страны Александра Лукашенко, которого оппозиционеры называют «тараканом».

Они несут фигуру «царь-таракана», прикреплённую к палкам, под бой барабанов, передаёт Euroradio.

С днём рождения, — кричат активисты.

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NEXTA Live pic.twitter.com/DpQZdpsfQU — lia tkacheva (@liamar1) August 30, 2020

30 августа Лукашенко празднует день рождения. Его поздравил российский президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru.