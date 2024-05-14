Протестующие пытаются блокировать центральные улицы в Ереване ТАСС: участники акции против Пашиняна пытаются блокировать центр Еревана

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Оппозиция с раннего утра вторника, 14 мая, пытается блокировать центр Еревана, сообщает ТАСС. По данным агентства, полиция начала задерживать участников протестов против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Протестующие заняли центральную площадь Сахарова рядом с правительственными зданиями. Специальные силы полиции пытаются не допустить блокировки близлежащих улиц.

Ранее стало известно о 113 задержанных участниках акции в Ереване. По данным пресс-службы МВД республики, протестующих доставили в отделения полиции. Также утверждается, что в ходе протестов силовики применили силу как в отношении участников акции, так и против журналистов. В частности, корреспондент местного портала 24 News потеряла сознание, телесные повреждения получил оператор портала ABC Media. Кроме того, полицейские повредили технику журналистов.

До этого митингующие пытались заблокировать движение на дорогах, включая проезжую часть перед центральным вокзалом. На тот момент было известно о 41 задержанном.

Протесты начались в Армении 9 мая. По мнению лидера оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископа Баграта Галстаняна, правительство во главе с Пашиняном доказало свою неэффективность в управлении страной.