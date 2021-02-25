Протестующие построили баррикады у парламента Армении

https://static.news.ru/photo/cce78952-7797-11eb-a16a-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/TASS

Участники акций протеста в Ереване возвели баррикады у здания парламента Армении, сообщил представитель объединённой оппозиции страны Ишхан Сагателян.

Мы с двух сторон закрыли проспект Баграмяна баррикадами. Устанавливаем палатки, будут костры. Мы рядом с нашей армией и вместе уберём сумасшедшего, — сказал он.

Он отметил, что представители оппозиции планируют ночевать в палатках на проспекте. Он призвал сторонников тепло одеться и приходить к этому месту, передаёт «Sputnik Армения».

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян также солидаризировался с требованием об отставке Пашиняна. Сам премьер, его противники и сторонники вышли на улицы Еревана. Пашинян призвал своих последователей к спокойствию в условиях напряжённой обстановки. По его словам, с оппозицией необходимо вести диалог. Также во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана он сообщил, что не собирается бежать из страны.

Как писал NEWS.ru, Пашинян заявил, что вопрос о его отставке должен решаться только народом Армении. Он заверил, что попытка переворота в стране не увенчается успехом, а военных призвал заниматься своим непосредственным делом — защитой республики.