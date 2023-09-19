Протестующие перекрывают все въезды на центральную площадь Еревана

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Ситуация в Ереване

Жители Еревана, протестующие у здания правительства Армении из-за ситуации в Карабахе, начинают перекрывать все въезды на центральную площадь столицы. По данным Sputnik Армения, движение на площади Республики уже остановлено. Также сообщается, что улица Абовяна в центре полностью заблокирована.

Ранее сообщалось, что на площади у здания находятся около 500 человек, они выкрикивают антиправительственные лозунги. Митингующие обвиняют премьер-министра Никола Пашиняна в том, что его политика привела к обострению ситуации. Они требуют правительство страны вмешаться.

В ответ на протестные акции премьер-министр Армении заявил, что в стране звучат призывы к государственному перевороту. Он подчеркнул, что правительство республики и правоохранительные органы отреагируют на эти призывы в соответствии с установленным законодательством.

Протесты в Ереване проходят на фоне антитеррористической операции в Карабахе, которую начал Азербайджан. В Министерстве обороны республики отметили, что в рамках этих мероприятий будут наноситься удары по военным объектам Армении. Отмечается, что о проведении антитеррористических мероприятий проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.