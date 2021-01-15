Протестующего в Белоруссии задержали на месте памяти жертв репрессий

https://static.news.ru/photo/bbc2a644-5757-11eb-8b1e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Дашкевич Фото: ZmDashkevich/twitter.com

Белорусские силовики задержали активиста Дмитрия Дашкевича в урочище Куропаты. На этом месте находятся захоронения жертв сталинских репрессий.

О произошедшем рассказала его жена Анастасия.

Арестован Дмитрий Дашкевич, — написала она в Facebook.

По её словам, мужчина и двое других активистов несли вахту памяти. Подробности произошедшего неизвестны.

Урочище Куропаты находится под Минском. Там находятся останки многих (по разным оценкам, от десятков до сотен тысяч) жертв сталинских репрессий. Территория занимает 15 га и находится под охраной государства.

В республике с начала августа 2020 года продолжаются протестные акции. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко в шестой раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент страны Александр Лукашенко утвердил поправки в административное законодательство республики, предусматривающие ответственность за использование символики оппозиции — бело-красно-белых флагов.