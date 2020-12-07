Протестный марш пенсионеров начался в Минске

https://static.news.ru/photo/3ed8243a-3879-11eb-a3a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

В центре белорусской столицы стартовал так называемый марш пенсионеров. В протестной колонне насчитывается несколько десятков человек.

Участники собрались на площади Якуба Коласа. Они начали движение по проспекту Независимости в сторону площади Победы. Силовики предупреждают, что митинг не был санкционирован.

По данным издания Onliner, перед началом акции на площади Якуба Коласа были припаркованы микроавтобусы с тонированными стёклами, в которых обычно передвигаются белорусские правоохранители. Был задержан минимум один человек.

Польский телеканал «Белсат», который работает через спутник на территории Белоруссии, сообщил , что во время акции были задержаны журналистка Любовь Лунева и оператор Иван Куракевич, работающие на канале.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста не согласных с результатами прошедших выборов президента, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Протестующие считают, что голосование было сфальсифицировано и на самом деле на выборах победила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Европе. Власти страны заявили, что в Белоруссии пытаются провести цветную революцию по западным методичкам. Лукашенко подчеркнул, что не станет перед протестующими на колени.

Как писал NEWS.ru, белорусские правозащитники из центра «Весна» сообщили о задержали 6 декабря более 40 человек во время воскресных протестных акций. Граждан доставляли в РУВД в Минске, Бресте и Гродно.