Протестный марш пенсионеров начался в Минске

В центре белорусской столицы стартовал так называемый марш пенсионеров. В протестной колонне насчитывается несколько десятков человек.
Участники собрались на площади Якуба Коласа. Они начали движение по проспекту Независимости в сторону площади Победы. Силовики предупреждают, что митинг не был санкционирован.
По данным издания Onliner, перед началом акции на площади Якуба Коласа
Польский телеканал «Белсат», который работает через спутник на территории Белоруссии,
В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста не согласных с результатами прошедших выборов президента, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Протестующие считают, что голосование было сфальсифицировано и на самом деле на выборах победила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Европе. Власти страны заявили, что в Белоруссии пытаются провести цветную революцию по западным методичкам. Лукашенко подчеркнул, что не станет перед протестующими на колени.
Как писал NEWS.ru, белорусские правозащитники из центра «Весна» сообщили о задержали 6 декабря более 40 человек во время воскресных протестных акций. Граждан доставляли в РУВД в Минске, Бресте и Гродно.