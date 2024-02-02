Протасевича больше не считают экстремистом в Белоруссии МВД Белоруссии исключило Романа Протасевича из списка экстремистов

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Роман Протасевич

Министерство внутренних дел Белоруссии исключило из перечня граждан, причастных к экстремистской деятельности, Романа Протасевича, заметили правозащитники центра «Весна». При этом россиянка Софья Сапега, которая была задержана вместе с ним, продолжает находиться в этом списке.



Отмечается, что, по последним данным, в реестр внесены 3753 человека. Они отбывают или уже отбыли наказание за правонарушения экстремистской направленности на территории республики.

Летом прошлого года КГБ Белоруссии исключил Романа Протасевича и Софью Сапегу из перечня лиц, причастных к террористической деятельности. Они были приговорены к восьми и шести годам лишения свободы соответственно, но вскоре помилованы президентом республики Александром Лукашенко.

Протасевич был осужден по обвинению в координации массовых беспорядков в 2020 году в Белоруссии, которые начались сразу после объявления результатов президентских выборов. Лукашенко подписал указ о его помиловании через 13 дней после вынесения приговора. Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы за ведение Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где были размещены персональные данные госслужащих.

Как рассказывал губернатор Приморья Олег Кожемяко, белорусский президент предлагал молодым людям пожениться, однако Протасевич отказался от этого. По его словам, Сапега влюбилась в парня, а «он ее кинул».