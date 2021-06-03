Протасевич признал себя виновным в призывах к протестам

https://static.news.ru/photo/4c2f6316-c490-11eb-ac34-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич Фото: pr0tez/facebook.com

Задержанный в минском аэропорту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признал свою вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии, которые прошли после президентских выборов в прошлом году. Данную информацию в четверг, 3 июня, передаёт белорусский телеканал ОНТ.

Кроме того, Протасевич ответил на обвинения в причастности к Telegram-каналу, публикующему персональные сведения о силовиках. Эти обвинения журналист опроверг.

Я был одним из тех людей, кто опубликовали призывы выйти на улицы. Как только мне предъявили обвинения, я страну признал свою вину по части статьи об организации массовых несанкционированных акций. Я действительно сразу признал свою вину по этой части. Я осознавал, что призывы, которые опубликовал я, в том числе, стали следствием того, что на улицах начались неконтролируемые беспорядки. Три дня Минск жил в хаосе, — заявил в разговоре с журналистом Протасевич.

Также он назвал имена тех, кого считает также причастными к координации протестов в Белоруссии. В этот своеобразный «список Протасевича» вошли люди, причастные к NEXTA, в частности, главред канала Степан Путило. Также в некий секретный чат входили Ян Рудик, Франек Вечорко и не только. Последний, как заявил Протасевич, мог просто написать в чат сразу конкретные тезисы, по которым редакция должна была работать. Кроме того, оппозиционер назвал причастными к указанным деяниям белорусского политолога Артёма Шрайбмана, блогера Эдуарда Пальчиса и ещё нескольких известных человек.

Ранее Протасевич рассказал, что его мог подставить человек, связанный с хакерской группировкой, которая занималась лжеминированием в республике. Создатель Telegram-канала NEXTA пояснил, что у него был личностный конфликт, поскольку «у нас обоих сильные характеры». Оппозиционер пояснил, что никому не говорил, куда собирается лететь, но за 40 минут до взлёта написал о своих планах в рабочий чат, где находился этот человек. Протасевич считает, что его «просто подставили».

В Белоруссии 26-летний журналист и блогер внесён в список террористов. Его подозревают в организации массовых беспорядков.