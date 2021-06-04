Адвокат Протасевича призналась, что не видела его неделю

https://static.news.ru/photo/2ffa9b50-c54b-11eb-9fd2-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич Фото: pr0tez/facebook.com

Задержанный в Минске основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич не обсуждал со своим адвокатом Инессой Оленской интервью белорусскому государственному каналу. Об этом в разговоре с журналистами рассказала сама защитник оппозиционера. Данную информацию передаёт РИА Новости.

Оленская подчеркнула, что не виделась со своим подзащитным уже неделю. За этот период юриста ни разу не вызывали на следственные действия с участием Протасевича.

Журналисты спросили адвоката, обсуждал ли задержанный с ней планы дать интервью белорусскому государственному каналу.

Нет, — ответила Оленская.

Государственный белорусский канал ОНТ 3 июня показал интервью с Протасевичем. В нём оппозиционер взял на себя ответственность за организацию протестов в Белоруссии, рассказал в подробностях о подготовке силового захвата власти, а также назвал имена своих сторонников. Протасевич также сообщил, что проект NEXTA финансировался российским олигархом, но не назвал его имя, а штаб Светланы Тихановской — литовскими бизнесменами.

Ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что каждый человек, вовлечённый в съёмку, принуждение и постановку интервью основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, должен быть привлечён к ответственности. Разговор журналиста с сотрудниками белорусского государственного канала, очевидно, был организован в условиях ограничения свободы и под угрозой физического давления.