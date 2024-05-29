«Просроченный» Зеленский учит жизни Джо Байдена: чем это закончится

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Случилось страшное. Светоч европейской демократии президент Украины Владимир Зеленский преподал предметный урок американскому президенту Джо Байдену. Разочарованный и уязвленный решением коллеги, отказавшегося посетить посиделки в Швейцарии и обсуждать мир на Украине по некой «формуле Зеленского», просроченный киевский начальник заявил, что Зеленский заявил, что «отсутствие Байдена на саммите по Украине в Швейцарии — это не очень сильное решение со стороны президента Соединенных Штатов».

Переводя на обычный язык, можно говорить о том, что Зеленский обозвал хозяина Белого дома «слабаком». Будем ждать последует ли продолжение.

Как Байден попал в заложники к Зеленскому

Американские эмиссары такие уже неоднократно предупреждали Зеленского, чтобы тот не кусал кормящую его руку. Мол, без нашей поддержки ты все равно и нескольких недель не продержишься. Стоит ли в таком случае дергать американского тигра за усы? Однако в Киеве прекрасно осознают, в какой степени сам Байден и его команда оказались в заложниках своей политики. Ведь после бегства из Афганистана и неудач на Ближнем Востоке не хватало еще провалиться и на Украине. А потому Зеленский позволяет себе все более откровенно демонстрировать недовольство отношением Вашингтона к своей персоне.

Конечно, и у американской администрации выработался в отношении наглеющего деятеля своеобразный стокгольмский синдром. Ясно, что среднестатистического американского избирателя вообще не волнует ситуация на Украине. Однако давлением на Байдена умело пользуются его республиканские оппоненты. И недавно конгрессмен-республиканец Майкл Маккон также обвинил Байдена в слабости, раз уж он не дает Украине отмашку на использование американских ракет дальнего действия против целей на канонической территории России. Оппозиция ведь не несет ответственности за роковые решения.

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

Байден выбрал Голливуд

Чувствуя такие настроения за океаном, Зеленский и переходит в наступление. Тем более, что дополнительным унижением для него выглядит ситуация, в которой вместо поддержки Украины на швейцарском курорте президент Байден будет присутствовать на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию с участием голливудских звезд. Те традиционно поддерживают демократов. И дело, конечно, не в том, что Зеленский актер другой категории.

Байден сейчас явно проигрывает в мобильности своему главному конкуренту Дональду Трампу, который мотается по стране и собирает многотысячные митинги. И это, несмотря на постоянное участие в судебных заседаниях. Команда президента с тревогой отмечает, что популярность Трампа растет среди испаноязычной молодежи, голоса которой четыре года назад фактически обеспечили победу Байдену.

Со времен президентской кампании Рональда Рейгана республиканцы не имели успеха в округах Нью-Йорка, а сейчас именно там растет рейтинг Трампа. И при таких раскладах покидать Америку ради участия в сомнительном мероприятии было бы для Байдена крайне неосмотрительно.

Зеленский не будет «невестой на свадьбе»

О таких деятелях как Владимир Зеленский обычно говорят, что он мечтает быть на каждой свадьбе невестой, а на всех похоронах — покойником. И его на Байдена сильна, ведь отсутствие американского президента в Швейцарии снижает как уровень интереса к событию, так и уровень представительства. Теперь вместо многих колеблющихся президентов и премьеров в Швейцарию прилетит целый сомн клерков разного величины.

Более того, выходит, что Джо Байден заранее оценил это сборище как провальное. А потому и предпочел играм Зеленского званные ужины за большие деньги.

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