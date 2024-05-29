Случилось страшное. Светоч европейской демократии президент Украины Владимир Зеленский преподал предметный урок американскому президенту Джо Байдену. Разочарованный и уязвленный решением коллеги, отказавшегося посетить посиделки в Швейцарии и обсуждать мир на Украине по некой «формуле Зеленского», просроченный киевский начальник заявил, что Зеленский заявил, что «отсутствие Байдена на саммите по Украине в Швейцарии — это не очень сильное решение со стороны президента Соединенных Штатов».
Переводя на обычный язык, можно говорить о том, что Зеленский обозвал хозяина Белого дома «слабаком». Будем ждать последует ли продолжение.
Как Байден попал в заложники к Зеленскому
Американские эмиссары такие уже неоднократно предупреждали Зеленского, чтобы тот не кусал кормящую его руку. Мол, без нашей поддержки ты все равно и нескольких недель не продержишься. Стоит ли в таком случае дергать американского тигра за усы? Однако в Киеве прекрасно осознают, в какой степени сам Байден и его команда оказались в заложниках своей политики. Ведь после бегства из Афганистана и неудач на Ближнем Востоке не хватало еще провалиться и на Украине. А потому Зеленский позволяет себе все более откровенно демонстрировать недовольство отношением Вашингтона к своей персоне.
Конечно, и у американской администрации выработался в отношении наглеющего деятеля своеобразный стокгольмский синдром. Ясно, что среднестатистического американского избирателя вообще не волнует ситуация на Украине. Однако давлением на Байдена умело пользуются его республиканские оппоненты. И недавно конгрессмен-республиканец Майкл Маккон также обвинил Байдена в слабости, раз уж он не дает Украине отмашку на использование американских ракет дальнего действия против целей на канонической территории России. Оппозиция ведь не несет ответственности за роковые решения.
Байден выбрал Голливуд
Чувствуя такие настроения за океаном, Зеленский и переходит в наступление. Тем более, что дополнительным унижением для него выглядит ситуация, в которой вместо поддержки Украины на швейцарском курорте президент Байден будет присутствовать на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию с участием голливудских звезд. Те традиционно поддерживают демократов. И дело, конечно, не в том, что Зеленский актер другой категории.
Байден сейчас явно проигрывает в мобильности своему главному конкуренту Дональду Трампу, который мотается по стране и собирает многотысячные митинги. И это, несмотря на постоянное участие в судебных заседаниях. Команда президента с тревогой отмечает, что популярность Трампа растет среди испаноязычной молодежи, голоса которой четыре года назад фактически обеспечили победу Байдену.
Со времен президентской кампании Рональда Рейгана республиканцы не имели успеха в округах Нью-Йорка, а сейчас именно там растет рейтинг Трампа. И при таких раскладах покидать Америку ради участия в сомнительном мероприятии было бы для Байдена крайне неосмотрительно.
Зеленский не будет «невестой на свадьбе»
О таких деятелях как Владимир Зеленский обычно говорят, что он мечтает быть на каждой свадьбе невестой, а на всех похоронах — покойником. И его на Байдена сильна, ведь отсутствие американского президента в Швейцарии снижает как уровень интереса к событию, так и уровень представительства. Теперь вместо многих колеблющихся президентов и премьеров в Швейцарию прилетит целый сомн клерков разного величины.
Более того, выходит, что Джо Байден заранее оценил это сборище как провальное. А потому и предпочел играм Зеленского званные ужины за большие деньги.
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