Проспект Бандеры в Киеве снова станет Московским

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Проспекту Степана Бандеры в Киеве возвращается прежнее название — он снова станет Московским. Вердиктом Окружного административного суда Киева (ОАСК) переименование проспекта в честь символа украинского национализма признано противоправным.

Киевский городской совет в июле 2016 года опубликовал документ о переименовании улиц, проспектов и переулков в украинской столице. Согласно этому документу, Московский проспект получал имя Бандеры, также улица Суворова становилась улицей Михаила Омеляновича-Павленко — пособника нацистов, организатора дивизии СС «Галичина» (запрещена в РФ). Теперь, как сообщается в Едином реестре судебных решений Украины, эти действия признаны незаконными. Помимо этого, Киевский горсовет оштрафован на 9 205 гривен за то, что не предоставил данные для судебной экспертизы в связи с деятельностью Омеляновича-Павленко.

Летом 2019 года ОАСК уже выносил постановление о переименовании Московского проспекта, а также проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича (сподвижник Бандеры, один из идеологов национализма на Украине — NEWS.ru) с нарушением процедуры, и тогда это решение было отменено. Но в декабре того же года Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе решение горсовета о переименовании.

Изменение наименований проспектов и улиц происходит на Украине в рамках пакета законов о декоммунизации — После Евромайдана Верховная рада приняла закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов...», который запрещает пропаганду советской символики. Власти не только переименовывают населённые пункты, но и демонтируют советские памятники по всей стране.

Так, в январе на Украине снесли последний памятник Владимиру Ленину из тех, что расположены на открытой территории. В целом, как писал NEWS.ru, за последние несколько лет в рамках «декоммунизации» в стране были изменены около 52 тысяч топонимов и демонтировано более 2,5 тысячи памятников, большинство которых из посвящено вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину.