«Прошу Рому не винить»: опубликовано письмо Сапеги из СИЗО

https://static.news.ru/photo/1b180a80-c8aa-11eb-b3b2-96000091f725_660.jpg Фото: sapega_sofia_/instagram.com

Мать Софьи Сапеги получила первые письма от дочери из следственного изолятора КГБ Белоруссии. Их текст привела Русская служба «Би-би-си». Отмечается, что письма написаны 1 и 3 июня 2021 года.

Россиянка просит родителей не винить своего молодого человека Романа Протасевича в случившемся.

Сегодня третье число, день, когда я должна была утром защитить магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Ромой в ресторан, пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить. Однако вышло всё несколько иначе. Вместо этого утром я позавтракала кашей, потренировалась, а вечером выпила чай с печеньем. Одна, — написала девушка.

Сапега признаётся, что её не посетил адвокат и рядом, конечно, не было Протасевича. Ей «очень горько думать, что в жизни ещё много всего случится», а она это пропустит.

Кроме того россиянка рассказала, что накануне вылета из Афин Роману приснился вещий сон о том, что их самолёт сядет в Минске. Также она выразила надежду, что пройдёт весь дальнейший нелёгкий путь достойно и попросила не винить её молодого человека, потому что он «оберегал и заботился, как умел».

23 мая экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и Софью Сапегу задержали после экстренной посадки борта Ryanair в Минске. После того как самолёт, летевший в Вильнюс, совершил экстренную посадку, информация о бомбе на борту не подтвердилось. Ранее Протасевич рассказал о своём пребывании в СИЗО. «Макароны с мясом были. К слову, съедобные даже. С учётом того, сколько у нас на самом деле еды в камере, хлопцы воют, что мясо портится. Надо есть, а всё не влазит», — поделился он.