Прокуратура сняла одно из обвинений против брата Бишимбаева Прокуратура сняла обвинение в недонесении о преступлении с брата Бишимбаева

Прокуратура сняла обвинение в недонесении о преступлении с брата экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Бахытжана Байжанова, сообщает казахстанское телеграфное агентство KazTag. При этом Байжанова обвиняют в том, что он активно пытался скрыть преступление, которое вменяют Бишимбаеву.

Прокуратура отказалась от обвинения в отношении Байжанова о недонесении о преступлении, при этом, он обвиняется в сокрытии особо тяжкого преступления, — говорится в сообщении.

В Казахстане 26 апреля завершилось судебное следствие по делу бывшего министра национальной экономики, которого обвиняют в жестоком убийстве супруги Салтанат Нукеновой. Ему грозит тюремный срок вплоть до пожизненного. Решение о виновности или невиновности экс-министра будут принимать присяжные.

Следователи установили, что он избивал супругу на протяжении нескольких часов и оставил умирать женщину на полу ВИП-кабинета. После этого он попросил двоюродного брата стереть записи с видеокамер. Экс-министр свою вину отрицает. Он признался в том, что избивал супругу, но уверяет, что не хотел ее убивать.

Ранее бывшая жена Бишимбаева Назым Кахарман рассказала, что их семейная жизнь не была идеальной. По словам бывшей жены экс-чиновника, Бишимбаев нередко давил на нее морально, обвинял во всем подряд. Назым взяла волю в кулак и ушла от мужа.