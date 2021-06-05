Прокуратура ЛНР выехала в Минск для допроса Протасевича

https://static.news.ru/photo/dab8903a-c5f8-11eb-90b3-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич Фото: pr0tez/facebook.com

Представители прокуратуры самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) выехали в Минск для допроса основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Блогера допросят по уголовному делу, связанному с его участием в боевых действиях в Донбассе, передаёт издание «Донбасс сегодня».

Дело было возбуждено Генпрокуратурой ЛНР против Протасевича за то, что, по версии следствия, летом 2014-го он добровольно вступил в украинский батальон «Азов». Ведомство полагает, что до зимы следующего года оппозиционер участвовал в боевых действиях. Сам Протасевич информацию прокуратуры всячески отвергает. Он подчеркнул, что ни разу не был на поле боя, так как является иностранцем.

Тем временем ФАН, ссылаясь на высокопоставленный источник в Народной милиции ЛНР, передаёт, что основателю NEXTA в ЛНР пригрозили расстрелом за «преступления против человечности» в Донбассе.

Государственный белорусский канал ОНТ 3 июня показал интервью с Протасевичем. В нём оппозиционер взял на себя ответственность за организацию протестов в Белоруссии, рассказал в подробностях о подготовке силового захвата власти, а также назвал имена своих сторонников. Протасевич также сообщил, что проект NEXTA финансировался российским олигархом, но не назвал его имя, а штаб Светланы Тихановской — литовскими бизнесменами.

Ранее сообщалось, что адвокат Протасевича не видела своего подзащитного уже неделю.