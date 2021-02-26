Производство вакцины «Спутник V» в ближайшее время стартует в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/059946ac-783b-11eb-bf92-96000091f725_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press

В Белоруссии в скором времени начнётся производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он пояснил, что республика одной из первых провела ключевой этап по технологическому трансферу производства вакцины, что позволяет ей начать выпуск препарата.

Дмитриев также отметил, что республика может начать производство вакцины на экспорт для помощи другим странам в борьбе с инфекцией, после того как будет частично удовлетворён внутренний спрос на препарат, сообщает «Интерфакс».

Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, в свою очередь, рассказал, что пробная партия «Спутника V» уже выпущена на одном из фармпредприятий республики. По его словам, с марта начнётся розлив вакцины в объёме 500 доз ежемесячно, передаёт РИА Новости.

«Спутник V» в России называют первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Помимо данного препарата, в России зарегистрированы ещё два — «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор») и «КовиВак» (создана специалистами центра Чумакова)

Как писал NEWS.ru, вакцина «Спутник V» прошла регистрацию более чем в 30 странах мира. В их числе Алжир, Аргентина, Белоруссия. Боливия, Венгрия, Египет, Мексика, Турция, Черногория и другие. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что препарат зарегистрирован и в его стране. Он отметил, что поставки препарата в республику начнутся «уже скоро».