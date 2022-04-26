Производитель мотоциклов «Урал» перенесёт сборку в Казахстан из-за санкций

Российская компания Ural Motorcycles, производящая мотоциклы с коляской, перенесёт сборочное производство из города Ирбит Свердловской области в Петропавловск из-за введения санкций, сообщил глава компании Илья Хаит. По его словам, завод продолжит работу, но будет сконцентрирован на производстве рам и элементов корпуса. Интервью с главой компании опубликовано на её сайте.

Хаит пояснил, что Петропавловск является индустриально развитым городом, большинство населения которого говорит на русском языке, и режим работы там схож с режимом работы в России. Компания планирует сократить часть персонала в Ирбите и нанять работников в Казахстане. Причиной переноса стала «многоуровневая блокада», возникшая из-за санкций, при этом основным рынком сбыта Ural Motorcycles являются США.

Сейчас мы не можем даже импортировать запасные части из-за рубежа. Ну и, как минимум, мы сможем отправлять [готовую продукцию зарубежным покупателям] из Казахстана, — сказал Хаит.

Ранее стало известно, что в порту города Зебрюгге в Бельгии застряли около восьми тысяч автомобилей класса люкс, ранее предназначенных для транспортировки в Россию. Автомобили попали под запрет на экспорт предметов роскоши, и теперь их продадут на других рынках.